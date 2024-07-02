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Memur emekli maaşı temmuz zammı son dakika: En düşük maaşı SGK uzmanı açıkladı: 11,5 puanlık farkı hatırlattı: Bu kez sıra onlarda

02.07.2024 13:48
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Son dakika haberi... Memur maaş zammı ve emekli zammı için artık sayılı saatler kaldı. Yarın sabah saat 10.00’da Haziran ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur zammı ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı için rakam netleşecek. 6 aylık enflasyon farkı ile maaşlar artacak. En düşük memur ve emekli maaşı zammı içinse SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan tahmin geldi. Karakaş Ocak zammı formülünün Temmuz 2024’te de uygulanabileceğini kaydetti.

Memur emekli maaşı temmuz zammı son dakika: En düşük maaşı SGK uzmanı açıkladı: 11,5 puanlık farkı hatırlattı: Bu kez sıra onlarda

Son dakika haberi... Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 22,72 olurken, vatandaşların gözleri 3 Temmuz'da yapılacak zam oranlarına çevrildi.

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Bu çerçevede ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine, temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Ayrıca 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 17,32 zam alması kesinleşen memur ve memur emeklilerinin net zam oranları ise 3 Temmuz'da belli olacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

3 Temmuz'da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verilerine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise, yaklaşık 3 buçuk milyonu aşkın memur ve 2 buçuk milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 6 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranın netleşeceğini belirterek, “Şu anda elimizde 5 aylık enflasyon verileri var. Haziran enflasyon beklentilerine baktığımız zaman, Merkez Bankası beklenti anketleri çerçevesinde memur ve memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme ve enflasyon farkı da göz önünde bulundurularak 6 aylık enflasyon oranları bazında yüzde 20,5 civarında bir güncelleme beklemekteyiz. Dolayısıyla en düşük memur maaşının 39 bin 595 liraya yani yaklaşık 40 bin lira olacağını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

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MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA EŞİTLEME FORMÜLÜ

Karakaş, memur emeklilerinin de memurlara endeksli olarak zam aldığını hatırlatarak, “6 aylık enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, refah payı ve destekler hariç en düşük emekli zammının 17 bin 761 lira olmasını bekliyoruz. Önceki yapılan güncellemede hatırlanacağı üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıkları, memur emeklilerine göre 11,5 puan daha düşüktü. Ancak bu 11,5 puanlık fark devlet desteği olarak SSK ve Bağ-Kurlulara verilerek bir eşitleme durumu söz konusu olmuştu. Hal böyleyken temmuz ayında bu kez memur emeklileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 5 puan daha düşük oranda bir güncelleme alacak. Bu durumda hükümetin burada da bir eşitleme yapması da söz konusu olabilir. Bu durumda ise en düşük memur emeklisi maaşı 18 bin 572 liraya yükselecek” ifadelerine yer verdi.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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