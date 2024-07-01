MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI: SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, memur emeklisi… En düşük maaşa tek çözümü açıkladı: İşte Haziran enflasyon tahmini ile zamlı maaş tabloları

Son dakika haberi… 16 milyon emekli ve 4 milyon memur için kader haftası geldi. Yılın ikinci yarısında alınacak memur ve emekli maaşı zammı Haziran ayı enflasyonu ile ortaya çıkacak. 6 aylık memur enflasyon farkı tüm maaş tablosunu değiştirecek. Peki kim ne kadar zam alacak? Emekliye refah payı memura seyyanen zam var mı? Haberin detayları…

MYNET FİNANS / SİNEM ERYILMAZ

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İÇİN SON 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Haziran Çarşamba saat 10.00’da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon 22,74 olarak kesinleşmişti. Ekonomistlerin 6 aylık enflasyonda son rakam için tahmini belli oldu. Enflasyonun aylık bazda yüzde 2,2 seviyesinde artması bekleniyor.

6 AYLIK ZAM ORANI NE OLACAK?

Böylece şu an 22,72’lik zammı garantileyen SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık zammının yüzde 25,42 olmadı bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için 6 aylık farkın yanında yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile oranın yüzde 19,97 olabileceği hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SENARYOSU

Emekli maaş düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri Mynet’e değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, “Emeklilerin en az yüzde 60’ı en düşük emekli aylığı olan 10 bin lirayı alıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusu bu sebeple merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-26 arasında bir zam alacak. Sayın Vedat Işıkhan emeklilerin refah payı ile birlikte asgari ücretliye artış olmayacağını söyledi. Hak edilen neyse o olacak dedi. Ancak önceki dönem sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleri ile refah payı artışı olmuştu. Ben bir refah payı artışı bekliyorum. Çünkü 7500 TL 10 bin TL’ye artırılmıştı. Bu olurken asgari ücret ve emekliye de zam yüzde 49 olmuştu. En düşük emekli maaşına yüzde 49’luk bir artış yapılmamıştı. O yüzden bu dönem en düşük emekli maaşının 15 bin TL civarında olması gerektiğini düşünüyorum. Böylece asgari ücret ile aradaki makas bir hayli kapanacaktır” dedi.

Bu kapsamda senaryoyu anlatan uzman isim, en düşük emekli maaşının yüzde 25 enflasyon kadar artmasıyla rakamın 12.500 lira olabileceğini belirterek, “Refah payı olursa 15 bin liraya kadar bir skalada en düşük emekli maaşı belirlenecektir diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘KÖK MAAŞ EN DÜŞÜK AYLIĞA EŞİTLENSİN’ ÖNERİSİ

Bayram sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir diğer konu emekli kök maaş ile en düşük emekli maaşın eşitlenip eşitlenmeyeceği. Bağ-Kur tarım emeklisi en az emekli maaş alan konumunda. Ama refah payı artışıyla 10 bin TL’ye yükseltiliyor. Ama 6 aylık enflasyon farkı kök maaşa yansıyacak. Bir kişinin maaşı 8 bin TL ile enflasyon farkı sonrası bu 10 bin TL’ye çıkacak. Bu yüzden emekliler hiç zam almamış konumuna düşebilirler. Halbuki kök maaşa zam yapılmış oluyor. En düşük emekli maaşı kök maaşa sabitlenirse emekli bundan sonra alacağı maaşı daha iyi bilecek. Sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 38. İlk 6 aylık enflasyon farkı yüzde 25, ikinci altı ayda enflasyon farkı kümülatif olarak yüzde 15’ler civarında olacak. Eğer bir kişinin maaşı 15 bin TL’ye yükseltilirse, yüzde 15 maaş artışı alacağını bilebilecek.”

MEMUR VE EMEKLİ KÖK AYLIK ZAMMI OCAK-TEMMUZ 2024 TABLOSU

• Memur emeklisi: 14.740 TL - 17.683 TL

• Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL - 12.765 TL

• Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 10.145

• SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 14.256 TL

• SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.838 TL

• En düşük memur maaşı: 32.860 TL - 39.422 TL

• Bekar memur: 30.372 TL - 36.419 TL

• Ortalama memur maaşı: 44.000 – 44.500 TL aralığı

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,97)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.082

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.050

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 52.865

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.703

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.395

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 52.843

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.540

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.320

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.283

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.122

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.145

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 56.850

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.433

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.490

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,97)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.300

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.911

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.333

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.484

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.484

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.495

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.484

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.484

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.484

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.518

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.039

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.141

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.977

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.484

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.484







