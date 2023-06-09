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MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

09.06.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından Temmuz ayında açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da kesinleşmiş olacak. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli olacak? İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte hız kazandı. On binlerce kişi Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından yayımlanmasının ardından Temmuz ayını bekliyor. Memur ve emekli maaşı için zam oranları haziran ayı enflasyon verilerinin yayımlanması sonrası belli olacak. İşte, memur ve emekli maaş zammı ile ilgili merak edilenler...

MEMURLAR İLE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emekli maaş zammı, her sene 2 defa toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla tespit ediliyor.

Bilindiği üzere memurlar senenin ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. Öte yandan TÜİK tarafından yayımlanan 5 aylık veriler baz alınarak memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğduğu söylenebilir.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

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memur emekli maaşı

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