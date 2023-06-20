Memur emekli zammı ne kadar olacak? 2023 Memur emekli zammı ne zaman açıklanır? Memur temmuz zammında son durum

Memur emekli zammının ne kadar olacaüı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Bu açıklamanın ardından gözler memur zammına çevrildi. Emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyonun yanında refah payı artışının da dahil edilecek olması ile 21 milyondan fazla kişinin Temmuz zammı netleşecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur temmuz zammı, temmuz ayında haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Kurban Bayramı sonrası TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek.

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.

Bu aşamadan sonra refah payı devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mart ayından beri üzerinde çalıştığı taslağı Meclis'e intikal ettirecek. İlgili taslağın bütçe çalışmalarını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

Evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11.848 liradan yüzde 85,69 oranında artışla net 22 bin TL düzeyine çıkacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AŞAMALI ZAM PLANI

Memur ve memur emeklisi maaşları belirlendikten sonra meslek meslek maaşlara ince ayar verilecek. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı, refah payı ve kademeli zam ile yeni maaşlar belli olacak.

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,50 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.220 TL – 8.835 TL

SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.477 TL – 5.478 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL –6.465 TL – 7.911 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 5.138 TL – 6.287 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

MEMUR MAAŞLARI (OCAK 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 16,31 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 20.724 TL – 24.104 TL – 30.050 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 12.632 TL – 14.692 TL – 18.316 TL

Uzman öğretmen 1/4 – 18.246 TL – 21.222 TL – 26.457 TL

Öğretmen 1/4 – 15.793 TL – 18.369 TL – 22.900 TL

Başkomiser 1/3 - 20.873 TL – 24.277 TL – 30.266 TL

Polis memuru 8/1 – 18.235 TL – 21.209 TL – 26.441 TL

Uzman doktor 1/4 - 24.743 TL – 28.779 TL – 35.877 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 15.611 TL – 18.157 TL – 22.636 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 24.768 TL – 30.878 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 -13.142 TL – 15.285 TL – 19.056 TL

Profesör 1/4 – 34.057 TL – 39.612 TL – 49.383 TL

Araştırma görevlisi 7/1 - 20.139 TL – 23.424 TL – 29.202 TL

Vaiz 1/4 - 16.615 TL – 19.325 TL – 24.092 TL

Avukat 1/4 – 19.968 TL – 23.225 TL – 28.954 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 16,31 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 33.415 TL – 41.657 TL

Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 29.574 TL – 36.869 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 11.605 TL – 14.468 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.086 TL – 11.327 TL

Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL – 17.158 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 19.485 TL – 24.292 TL

Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL – 17.158 TL

Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL - 17.158 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL - 17.158 TL

Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 13.780 TL- 12.334 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 9.892 TL - 12.334 TL

Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 20.340 TL – 25.358 TL

Profesör 1/4 – 20.542 TL – 23.892 TL – 29.786 TL

İmam Hatip – 11.833 TL – 13.763 TL – 17.158 TL

Avukat 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL- 17.158 TL

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı Temmuz için tahmini olarak yüzde 21,13 oldu. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

