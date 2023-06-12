MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023: Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Memurların alacağı en düşük maaş 22 bin TL olacak

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenleme teklifine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Düzenleme ile en düşük memur maaşı rakamı 22 bin TL’ye yükselecek. İşte memur maaşı zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emekli maaş zammı, her sene 2 defa toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla tespit ediliyor.

Bilindiği üzere memurlar senenin ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. Öte yandan TÜİK tarafından yayımlanan 5 aylık veriler baz alınarak memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğduğu söylenebilir.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Öte yandan 7.500 lira en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlar ile en düşük memur maaşı rakamını 22 bin TL’ye yükseltecek düzenleme için düğmeye basılıyor.

MEMUR ZAMMI İLE EMEKLİ ZAMMI İÇİN YENİ YASA!

Kurban Bayramı’na kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partiler daha sonra komisyonlara verecekleri üye isimlerini bildirecek. Ardından komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenleme teklifi, yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. Kanun değişikliğinin Kurban Bayramı’nın hemen ardından Meclis’e gelmesi bekleniyor.

TÜİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMALAR İLE 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Maaşların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor.

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı netleşti.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması ise 5 Temmuz’da yapılacak. Bu açıklama sonrası yeni zamlı maaşlar belli olacak.



