MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur maaşı ne kadar olacak, 22 bin TL mi? Memur zammı ne zaman açıklanacak? Gözler Bakan Işıkhan'da!

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edildi. TÜİK'in 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası Memur maaşı zam oranının netleşmesi bekleniyor. Son olarak konuya dair açıklamada bulunan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtti. İşte memur maaşı zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 oldu. Memur maaşı zammına refah payı eklenmesi bekleniyor. Memur zammı için yüzde 45 zam yapılması tahminler arasında bulunuyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Memur maaşı zammı konusunda açıklamada bulunan en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre; bahsi geçen düzenleme temmuz ayında Meclis'ten geçecek.

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı Temmuz için tahmini olarak yüzde 21,13 oldu. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

