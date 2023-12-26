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Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor! 6 aylık enflasyon farkı için hesaplar yapıldı: ‘Yüzde 50 civarında artış görülüyor…’ İşte meslek meslek maaş tablosu

26.12.2023 12:18 | Son Güncelleme:
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En düşük memur maaşı ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı için refah payı hariç rakamlar 3 Ocak 2024’te netleşecek. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, 6 aylık memur enflasyon farkı için hesap yapıldı. Maaşlarda yüzde 50 civarında bir artış öngörülüyor.

Memur maaşı ve emekli zammı 3 Ocak’ta netleşiyor! 6 aylık enflasyon farkı için hesaplar yapıldı: ‘Yüzde 50 civarında artış görülüyor…’ İşte meslek meslek maaş tablosu

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

MEMUR (3)

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

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"YÜZDE 50 CİVARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

Memur ve emeklisinin toplu sözleşmeye göre maaş artışları belirleniyor. 7 Dönem Toplu Sözleşmesinde memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 enflasyon farkı var. 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66 oranında gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil olmak üzere maaş artışlarının yüzde 45 olması netleşti buna bir de aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek.

MEMUR (6)

SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

Yüzde 50'lik artışla birlikte yaklaşık olarak şu anda 22 bin lira seviyesinde olan en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyesine çıkacak. En düşük emekli devlet memuru maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 814 lira seviyelerine çıkacak.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240
• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356
• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260

MEMUR (10)

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240
• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356
• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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