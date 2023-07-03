MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile Memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında çalışan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü bugün Ankara’daydı. En düşük memur maaşı ile emekliye zam düzenlemesi Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Öte yandan 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü TÜİK enflasyon verileri açıklanacak ve 6 aylık enflasyon farkı ile zam oranı belli olacak. Peki, memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar....

Memur zammı bu ay belli olacak. Belirlenen zam oranına TÜİK tarafından yapılan açıklamalar baz alınarak 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

En düşük memur maaşının 22 bin TL olması bekleniyor. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ TBMM'YE GELİYOR

Memur zammı düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız" açıklamasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi.

Teklifin Meclis'e sunulması sonrası süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı ile ilgili teklif metninin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.

SÜREÇ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından açıklayacağız. Memur ve memur emeklilerine verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz."



