MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2024: Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Öğretmen, doktor, polis, hemşire, memur maaşları!

Memur maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla zamlı olarak hesaplara yatacak. 5 aylık enflasyon verileri TÜİK tarafından yayımlandı. Şimdi gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranında. Öğretmen, doktor, polis, hemşire ve memuru gibi kamu kurumunda çalışan vatandaşlar kişi interntte "Memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşı zamları 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek.

Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor.

TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranı verilerini 3 Ocak yayımlayacak.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini yayımlamasının ardından memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı belli oldu. Yayımlanan verilere göre enflasyon 2023 yılının kasım ayında yüzde 3,28 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 oldu. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

Öte yandan bahsi geçen oranların üzerine refah payının da dahil edilme ihtimali de var.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak beklenmişti. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

MEMUR MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINA YÜKSELECEK

Memur maaşları ile asgari ücret arasındaki ücret farklılığına dikkat çeken Doç. Dr. Ata Özkaya, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ücret farkının oluşması vatandaşlarda önümüzdeki dönem çoğunluğunun kamuda çalışmak istemesine yol açacak. Bu da 6 milyona yaklaşmış kamu çalışınının sayısının artmasına sebep olabilir."

Bilindiği üzere 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin 17 liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ocak 2024 memur zammı için yüzde 50 seviyelerinde bir artış gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Böylece yeni en düşük memur maaşının 33.025 TL olması bekleniyor. Bu da asgari ücret için en çok konuşulan ihtimal olan 17.103 TL’nin 2 katına denk geliyor.





