Milyonlarca kamu çalışanının gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüleri ve piyasa beklentileriyle birlikte zam hesaplamalarında farklı senaryolar ortaya çıktı. Mevcut tahminlere göre en düşük memur maaşının 76 bin TL seviyesine yaklaşması, bazı meslek gruplarında ise aylıkların 100 bin TL sınırını aşması bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon memuru ilgilendiren zam oranında kesin tablo için yılın son iki aylık enflasyon verisi beklenirken, şu ana kadar açıklanan rakamlar olası maaşları da ortaya koydu. Polis, öğretmen, hemşire, mühendis ve doktorların ocak ayında alabileceği ücretler farklı enflasyon tahminlerine göre hesaplandı.

DÖRT AYLIK ENFLASYON ZAM HESABINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2026'nın ikinci yarısında temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon kaydedildi. Böylece temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a yükseldi.

Memurların enflasyon farkından yararlanabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki fiyat artışlarının yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını geride bırakması gerekiyor. İlk dört aylık verilerle yaklaşık yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme artışı da hesaba katıldığında şu ana kadar ortaya çıkan toplam zam oranı yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Nihai hesaplamada kasım ve aralık aylarının enflasyon rakamları belirleyici olacak.

MERKEZ BANKASI VE PİYASADAN FARKLI ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı 4. Enflasyon Raporu'nda 2026 yılı enflasyon tahmini 1,5 puan artırılarak yüzde 29,5'e çıkarıldı. Bu öngörüye göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor. Böyle bir tabloda memurların enflasyon farkı yüzde 2,78'e ulaşırken, toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 7,91 olarak hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,04 seviyesinde. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde memurlar yüzde 3,21 enflasyon farkı dahil toplam yüzde 8,37 zam alabilecek.

Sabah'ın haberine göre, mevcut maaşı 70 bin 224 TL olan en düşük memur aylığı Merkez Bankası'nın yüzde 7,91'lik tahmininde 75 bin 779 TL'ye, piyasa beklentisindeki yüzde 8,37'lik artışla 76 bin 102 TL'ye çıkabilecek.

Diğer tahminler de zam tablosunda farklı sonuçlar ortaya koyuyor:

Orta Vadeli Program (OVP): Altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 olması bekleniyor. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 7 olacak. En düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 734 TL'ye ulaşacak.

Altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 olması bekleniyor. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 7 olacak. En düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 734 TL'ye ulaşacak. Finansal Kurumlar Birliği (FKE): Ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 30,06, altı aylık enflasyon beklentisi yüzde 10,45 olarak açıklandı. Bu senaryoda toplam zam yüzde 8,39 olacak. En düşük memur maaşı 76 bin 116 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 172 TL'ye yükselecek.

MESLEK MESLEK OCAK 2027 MAAŞ HESABI

Farklı enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalarda kamu çalışanlarının alabileceği yeni ücretler de belli oldu. Uzman doktor maaşının 200 bin TL sınırına yaklaşması, profesör aylığının ise 166 bin TL'yi aşması öngörülüyor. Polis memuru için piyasa beklentisine göre hesaplanan maaş 100 bin 370 TL olurken, öğretmen maaşı 90 bin TL seviyesine ulaşacak.

Aşağıda mevcut maaşlar ve beş ayrı zam senaryosuna göre hesaplanan yeni ücretler yer alıyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Uzman doktor maaşının 170 bin 730 TL’den, hesaplamalara göre 182 bin 681 TL ile 185 bin 54 TL arasında değişmesi bekleniyor. Profesör maaşının 153 bin 208 TL’den 163 bin 933 TL ile 166 bin 62 TL arasına, mühendis maaşının 109 bin 185 TL’den 116 bin 828 TL ile 118 bin 346 TL arasına yükselmesi öngörülüyor.

Şube müdürünün (üniversite mezunu) 107 bin 110 TL olan maaşının 114 bin 608 TL ile 116 bin 97 TL arasında, araştırma görevlisinin 102 bin 779 TL olan maaşının 109 bin 974 TL ile 111 bin 402 TL arasında olması tahmin ediliyor. Avukat maaşının 102 bin 135 TL’den 109 bin 284 TL ile 110 bin 704 TL arasına, başkomiser maaşının 101 bin 242 TL’den 108 bin 329 TL ile 109 bin 736 TL arasına çıkması bekleniyor.

Polis memurunun 92 bin 618 TL olan maaşının 99 bin 101 TL ile 100 bin 389 TL arasında, uzman öğretmenin 92 bin 166 TL olan maaşının 98 bin 618 TL ile 99 bin 899 TL arasında olması hesaplanıyor. Vaiz maaşının 86 bin 983 TL’den 93 bin 72 TL ile 94 bin 281 TL arasına, üniversite mezunu hemşire maaşının 84 bin 845 TL’den 90 bin 784 TL ile 91 bin 963 TL arasına yükselmesi öngörülüyor.

Öğretmen maaşının 83 bin 254 TL’den 89 bin 82 TL ile 90 bin 239 TL arasına, lise mezunu teknisyen maaşının 75 bin 877 TL’den 81 bin 188 TL ile 82 bin 243 TL arasına çıkması bekleniyor. Üniversite mezunu memurun 73 bin 70 TL olan maaşının 78 bin 185 TL ile 79 bin 201 TL arasında, en düşük memur maaşının ise 70 bin 224 TL’den 75 bin 140 TL ile 76 bin 116 TL arasına yükselmesi tahmin ediliyor.

Bu hesaplamalarda mevcut maaşa göre oluşacak zam farkları da şöyle:

Uzman doktor maaşında hesaplamalara göre 13 bin 505 TL ile 14 bin 324 TL arasında artış bekleniyor. Profesör maaşındaki artışın 10 bin 725 TL ile 12 bin 854 TL, mühendis maaşındaki artışın ise 7 bin 643 TL ile 9 bin 161 TL arasında olması öngörülüyor.

Şube müdürünün maaşında 7 bin 498 TL ile 8 bin 987 TL, araştırma görevlisinin maaşında 7 bin 195 TL ile 8 bin 623 TL arasında artış hesaplanıyor. Avukat maaşındaki artışın 7 bin 149 TL ile 8 bin 569 TL, başkomiser maaşındaki artışın ise 7 bin 87 TL ile 8 bin 494 TL arasında olması bekleniyor.

Polis memurunun maaşında 6 bin 483 TL ile 7 bin 771 TL, uzman öğretmenin maaşında 6 bin 452 TL ile 7 bin 733 TL arasında artış tahmin ediliyor. Vaiz maaşındaki artışın 6 bin 89 TL ile 7 bin 298 TL, hemşire maaşındaki artışın 5 bin 939 TL ile 7 bin 118 TL arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Öğretmen maaşında 5 bin 828 TL ile 6 bin 985 TL, teknisyen maaşında 5 bin 311 TL ile 6 bin 366 TL arasında artış bekleniyor. Üniversite mezunu memurun maaşındaki artışın 5 bin 115 TL ile 6 bin 131 TL, en düşük memur maaşındaki artışın ise 4 bin 916 TL ile 5 bin 892 TL arasında olması hesaplanıyor.