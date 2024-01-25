Memur-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı: 'Yasal düzenleme yapılsın, verilen söz yerine gelsin'

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 1. dereceye yükselen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi için bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istedi. Yalçın, "Verilen söz yerine getirilsin" dedi.

Yalçın X hesabından yaptığı paylaşımda, “Söz' ve 'karar' için şimdi harekete geçme zamanı! Toplu Sözleşme teklifimiz ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı olan 1. dereceye yükselen tüm kamu görevlilerine 3600 Ek Gösterge için biran önce yasal düzenleme yapılsın. 3600 Meclis'e gönderilsin, Verilen söz yerine gelsin." ifadesini kullandı.

VEDAT IŞIKHAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600’e yükselmiştir. Yine bazı istisna ünvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır. Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz."







