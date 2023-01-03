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Memur-Sen’den memur ve emekli maaşlarına ek zam talebi! Gözler Ankara’ya çevrildi: Yüzde 10’un üzerinde refah payı iddiası…

03.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklisi için Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla 2023 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranı netleşti. Milyonlar enflasyon farkı ile yüzde 16,47’lik zammı cebine koyarken, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ndan hükümete seslenerek ‘ek zam’ talebinde bulundu. Yüzde 10’luk refah payı iddiası için şimdi ise gözler Ankara’ya çevrildi.

Memur-Sen’den memur ve emekli maaşlarına ek zam talebi! Gözler Ankara’ya çevrildi: Yüzde 10’un üzerinde refah payı iddiası…

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile milyonlarca SGK’lı, Bağ-Kur’lu ve Emekli sandığı mensubu olanlar ile memurların 2023’te alacakları zamlı maaşları netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-kur’lular 6 aylık enflasyon farkından kaynaklı yüzde 15,39 olurken, memurlar için bu oran yüzde 16,47 olarak hesaplandı. Verinin açıklanmasının ardından netleşen oranlara dair değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zam talebinde bulundu. Ali Yalçın hükümete seslenerek ek zam talep etti.

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MEMUR-SEN’DEN ZAM AÇIKLAMASI

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 64,27 olarak açıkladığını anımsattı.

"Enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 toplu sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran, yüzde 16,47 olarak belli oldu." ifadelerini kullanan Yalçın, 2022'de küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için maaş ve ücretlere toplam yüzde 87 artış yapıldığını, gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro ve ek gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adımın atıldığını hatırlattı.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN EK ZAM TALEBİ

Yalçın, şunları kaydetti:

"Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam', kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır."

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Yüzde 10’luk refah payının masada olduğu belirtiliyor. Şimdi tüm gözler ekonomi yönetiminden gelecek açıklamada.

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memur ve emekli zammı

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