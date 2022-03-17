FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur-Sen'den zam açıklaması: Bir sonraki ay kaybolmaması için...

Memur-Sen'den zam açıklaması: Bir sonraki ay kaybolmaması için...

17.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşları konusunda önemli açıklama yaptı. Ekonomik durumunun memurları zorladığını, memurların aldığı zammın bir sonraki ay kaybolmaması açısından bir an önce çözüm üretilmesi gerektiğini bildirdi.

Memur-Sen'den zam açıklaması: Bir sonraki ay kaybolmaması için...

Son dakika:Memurların gelir ve emekli aylıklarını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak.

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısının 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini aktaran Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de ek göstergeye tabi tutulması, emekli maaşları ve ikramiyelerde de bu anlamda iyileşmenin sağlanmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunun için ter akıtmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Toplu sözleşme yasası ve mevzuatının şu an memur sendikacılığını kaldırmadığını savunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Onun için mevzuatın geliştirilmesine, uluslararası normlara yaklaştırılmasına ve en azından Türkiye'deki işçi sendikacılığı pratiğine uyumlaştırılmasına ihtiyaç var. Bunun için 4688 sayılı yasayı, toplu sözleşmenin 10'uncu yılında 4 Nisan'da tartışmaya açıyoruz. 6 başlıkta enine boyuna yoğun bir tartışma sürecek ve düzenleyeceğimiz kongre sonrası oluşan yol haritasıyla da 4688 sayılı yasayı değiştirmek için yoğun bir gündem oluşturacağız. İsteğimiz, beklentimiz 7. dönem toplu sözleşmeye kalmadan yasaların mutlaka ve mutlaka acil kısımlarına ilişkin adımların atılması ve genel çerçevenin uluslararası normlara uydurulmasıdır."

'ALINAN ZAMLARIN BİR SONRAK AY KAYBOLMAMISI İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ'

Toplam 802 kazanımın altında imzası olan bir konfederasyon olarak kazanım sayısını artırmak, kamuda genel memnuniyeti sağlamak istediklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Ekonomik durum memurları bu anlamda zorluyor. Çünkü enflasyon rakamları, piyasadaki emtia fiyatları, yakıt fiyatları da şu an çalışan kesimi zorluyor. Onun için memurların aldığı zammın bir sonraki ay kaybolmaması açısından bir an önce çözüm üretilmeli, bir an önce piyasanın istikrarı sağlanmalı. Çünkü biz ne alırsak alalım istikrar sağlanmadığı zaman bir sonraki ay yine sıkıntılı bir zemin ortaya çıkıyor. Bu açıdan da memura yapılabilecek en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarının sağlanmasıdır. Hükümetten de bir an önce piyasa istikrarını sağlanmasını ve düşük enflasyonun temin edilmesini bekliyoruz."

2022 memur maaşlarına yüzde 7,5 + 22,48 zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 776 liraya çıkmıştı.(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT'den toplu taşımaya zam sinyaliİETT'den toplu taşımaya zam sinyali
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yoldaPetrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.