Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor! İşte zam pazarlığında son durum ve tüm talepler…

Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle masada olacak.

MEMUR-SEN'DEN YÜZDE 110 ARTIŞ TALEBİ

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70, 2025 yılı için ise tam yüzde 40 zam talep ediyor. Memur-Sen 2024'ün ilk 3 ayı için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35. İkinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay için ise yüzde 10 zam talep ediyor.

2025 yılı için ise 6'şar aylık iki dönemde zam talep ediliyor. İlk altı ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay için ise yine yüzde 25 zam talep ediliyor.

Öte yandan, 6 aylık; aylık 7 bin 500 TL'lik yardım talep ediyor Memur-Sen hükümetten, bunun yanı sıra memura yapılan seyyanen zammın, memur emeklisine de yapılması, gelir vergisinin ise yüzde 15'de sabit tutulması da Memur-Sen'in hükümetten talep edeceği beklentilerden sadece birkaçı.

Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

HEYETLER BİR ARAYA GELECEK

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak.

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

İLK KARAR MAAŞ ARTIŞLARINA İLİŞKİN OLACAK

Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri, milyonlarca memur ve emekli için oldukça kritik bir süreci başlatıyor. 1 Ağustos Salı günü (bugün) başlayan bu önemli görüşmelerde, 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklar belirlenecek. İlk karar, önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak olan maaş artışlarına ilişkin olacak. Kamu çalışanları ve emekliler, bu süreçte ücret artışları, sosyal haklar ve diğer çalışma koşullarını belirleyecek anlaşmalar için ise bekleyişe geçti.

İlk karar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş artışlarına ilişkin olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. Bugün düzenlenecek toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.

Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak. 21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Görüşmeler en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak, hükümette teklifini 15 Ağustos'ta açıklayacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN MERAK ETTİĞİ TOPLANTI TARİHLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Toplantı takvimi:

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.

GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ TOPLANTIYA SAATLER KALA BAKAN ŞİMŞEK’LE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan toplantıya saatler kala memurların beklentileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de iletildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın görüşmenin ardından gündeme gelen konuları açıklayarak, "Beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

TEKLİF ŞİMŞEK'E İLETİLDİ

Toplu sözleşme sürecinin başlamasına saatler kala gerçekleştirilen ziyarette Bakan Şimşek’e kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen’in teklifi iletildi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, "Rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek’e ilettik" dedi.

NELER KONUŞULDU?

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Yalçın, "Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer toplu sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin emeğini ve alın terini önceleyecek, beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



