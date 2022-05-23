Memur ve emeklinin temmuz zammında son durum! Zam oranı için yüzde 40 seçeneği masada...

Memur ve emeklinin son zamanlarda en çok merak ettiği konuların başında temmuz ayında almaları beklenen zam oranları yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşını belirleyen dönemler ocak ve temmuz. Her 6 ayda bir bu tarihlerde geriye dönük belirlenen enflasyon oranına göre maaşlara zam yapılıyor. Memur ve memur emeklisi için maaş zammını belirleyen diğer faktör ise iki yılda bir yenilenen toplu sözleşme görüşmeleri.

O da geçen yıl yapılmıştı. Buna göre; memur ve emeklisine 2022’de yüzde 5+7, 2023’te yüzde 8+6 zam yapılacaktı. Fakat yılbaşında yüzde 2.5’lik ek düzeltmeyle ocak zammı yüzde 7.5 olarak belirlendi. Temmuzda ise yüzde 7 sözleşme zammı yapılacak.

İŞTE TEMMUZ AYINDA OLMASI BEKLENEN EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

Taban tutarlarda enflasyon tahminlerine göre temmuz maaş hesabının şu şekilde olması bekleniyor:

2000 yılı öncesi SSK emeklisinin 3 bin 293 TL olan maaşının enflasyon yüzde 38,52 olursa maaşının 4 bin 561 TL’ye enflasyon yüzde 41 olursa da maaşının 4 bin 646 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bağ-kur emeklisinin 2 bin 399 TL olan maaşının 3 bin 323 TL ya da 3 bin 385 TL olabileceği belirtildi.

Memur emeklisinin 4 bin 276 TL olan maaşının 6 bin lirayı geçebileceği ihtimaller arasında yer alırken memur maaşlarının da 7 bin 500 TL’yi bulabileceği konuşuluyor. 65 yaş aylığının da enflasyon oranında artışla 1018 TL’den 1518 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. (Not: Bu hesap Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyonun mayısta yüzde 2.86, haziranda yüzde 2.25 olacağı varsayımıyla yapılmıştır.)

MAYIS VE HAZİRANDA BEKLENTİ

Posta gazetesinin haberine göre; Ayrıca temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranı, ilk 6 aylık yüzde 7.5’lik zammı ne kadar geçerse, o oranda fark yansıtılacak. Nisan enflasyonuyla bu fark yüzde 24.2’ye (31.7-7.5) ulaşmıştı. Yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı artı fark ile şimdiden olası maaş artışı yüzde 31.2’yi buluyor.

Bu hesap mayıs ve haziran ayında enflasyonun eksi çıkmayacağı varsayımına dayanıyor. Merkez Bankası’nın son yayımladığı nisan ayı beklenti anketine göre de mayıs ve haziranda enflasyonun sırasıyla yüzde 2.86 ve yüzde 2.25 olacağı öngörülüyor. Mayıs itibarıyla yaz mevsiminin gıda fiyatlarında sağlayacağı rahatlamanın da katkısıyla enflasyonda düşüş beklentisi hakim.

YÜZDE 40 SEVİYESİNE DAYANACAK

Beklenti anketindeki rakamlara göre temmuzda gerçekleşmesi beklenen son 6 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 38.52 olarak hesaplanıyor. Açıklanan rakamların bir miktar daha yüksek çıkması halinde bu oranın yüzde 40’ı bulması olasılıklar dahilinde. Öte yandan toplu sözleşme görüşmesi bulunmayan SSK ve Bağkur emeklileri ise 6’şar aylık enflasyon ne çıkarsa o oranda zam alıyor.

İlk 4 aylık rakamlarla zam yüzde 31.7’e ulaşmış durumda. Beklenti anketi rakamlarından yola çıkarsak yine bu kesimin zammı yüzde 40 sınırına ulaşacak. SSK ve Bağkur emeklisi yılbaşında yüzde 25.46 zam almıştı.

TABAN MAAŞTA CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Emekliye, memura ve çalışana temmuzda ek destek düzenlemelerinin yapılması da konuşuluyor. En düşük emekli maaşı ocakta 1.500 liradan, 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu maaşın 2 bin 750-3 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Bir ihtimal de yüksek enflasyona karşı emeklinin alım gücünü korumak için temmuzda seyyanen zam yapılabileceği yönünde. Böyle bir durumda en azından düşük maaş alan emeklinin alacağı toplam zammın yüzde 40-50 arasında olabileceği hesaplanıyor.



