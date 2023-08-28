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Memur ve memur emekli maaşı için çifte zam! Önce toplu sözleşme sonra 3600 ek gösterge: 2.900 TL daha fazla alacaklar

28.08.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı için toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Heyeti’ne devredilmiş, heyet ise 31 Ağustos’a kadar nihai kararını vermek için hafta sonu iki kez toplanmıştı. Görüşmeler sürerken '2024-2025 memur zammı ne kadar olacak?' sorusu da netleşmeye başladı. Ocak 2024 en düşük memur maaşı 31.797 TL’ye yükselecek. Memur emekli zammı ise 14.263 lira seviyelerine gelecek. Ancak 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından ise emekli aylıklarına 2900, emekli ikramiyesine de en az 99 bin eklenecek.

Memur ve memur emekli maaşı için çifte zam! Önce toplu sözleşme sonra 3600 ek gösterge: 2.900 TL daha fazla alacaklar

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranını görüşmek için ikinci kez toplandı. Kurul, zam oranlarına ilişkin kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

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11 HİZMET KOLUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI

Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."

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Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."

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"3600 EK GÖSTERGE KONUSU BERABER ÇALIŞILACAK"

Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."

Görüşmede, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranında anlaşma sağlanamadı. Taraflar 11 hizmet kolunun tamamında ise anlaşmaya vardı. Sürenin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.

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HAKEM KURULU İKİNCİ KEZ TOPLANDI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklileriyle ilgili zam oranın görüşmek için dün ikinci kez toplandı. Toplantıya kamu işveren heyeti ve sendika temsilcileri de katıldı. Toplantıda, Kamu İşveren Heyeti ile sendikaların görüşleri dinleniyor.

HAKEM HEYETİ KARARINI 31 AĞUSTOS'A KADAR VERECEK

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Böylece 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından, Bakanlık bahçesine giderek toplantıyı takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

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Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Işıkhan, kararın tüm kamu görevlilerine, ailelerine ve emeklilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" dedi.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası verileri ile yapılan aktüeryal hesaplamaya göre memur zammı için refah payı hariç tahmini oran belli oldu. Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek. Şu an için alt sınır kabul edilen hükümetin yüzde 15’lik toplu sözleşme oranı ile memur maaş zammının Ocak 2024 için yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor. Böylece 8077 TL seyyanen zam ile 22.017 liraya yükseltilen en düşük memur maaşı 31.797 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14.263 lira seviyelerine gelecek.

zamlı memur

Ancak 1. Derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesinin ardından rakamlar daha da yukarı çıkacak. Düzenleme hayata geçtiğinde örneğin 30 yıllık emekli aylığında mevcut maaş katsayısına göre 2900 TL, emekli ikramiyesinde ise yaklaşık 99 bin TL artış olacak. 30 yıl hizmeti bulunan bir şefin 12 bin 900 lira olan bir emekli aylığı 3600 ek gösterge sonrasında 15 bin 800 liraya yükselecek. İkramiyesi ise 436 bin liradan 535 bin liraya çıkacak.

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Toplu Sözleşme memur zammı

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