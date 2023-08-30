Memur ve memur emekli zammı ne zaman belli olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakanlık açıkladı!

Memur zammı ile son dakika gelişmeleri ilgili vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Hakem Heyeti, geçtiğimiz gün dördüncü kez bir araya geldi. Hakem Heyeti'nin 2024 - 2025 yılı memur zammı kararını açıklayacağı tarih belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarınki toplantı öncesi Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Kamu görevlileri ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Memur zammında yarın süreç sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir" dedi.

Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itirazda bulunulamayacak.

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ NE OLMUŞTU?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

