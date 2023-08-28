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Memur ve memur emekli zammı ne zaman belli olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Hakem Kurulu 3. kez toplandı

28.08.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, bugün gerçekleştirilen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti 3. toplantısı nedeniyle yakından takip ediliyor. Hakem Kurulunun vereceği kararın ardından 2024 - 2025 Toplu İş Sözleşmesi memur zammı oranı netleşecek. Peki, Memur ve memur emekli zammı ne zaman belli olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emekli zammı ne zaman belli olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Hakem Kurulu 3. kez toplandı

Toplu iş sözleşmesi zammı son durum konu başlığı Hakem Kurulu'nun 3. kez toplanması nedeniyle internette araştırılıyor. Bilindiği üzere hükümet son teklifinde 2024 senesi için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Memur-Sen önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam istediği içn bu teklifi kabul etmemişti. Yapılan açıklamaya göre 11 hizmet kolunda uzlaşma sağlandı. Şimdi Memur ve memur emekli zammı gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği karara çevrildi. İşte, Memur ve memur emekli zammında son durum...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklileriyle ilgili zam oranı için bugün üçüncü kez toplanıldı.

Toplantıya kamu işveren heyeti ve sendika temsilcileri de katıldı. Toplantıda, Kamu İşveren Heyeti ile sendikaların görüşleri dinleniyor.

31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Bakan Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada süreci çok iyi geçirdiklerini söylemiş ve “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir kamu görevlimizi, çalışanımızı, esnaf, çiftçi, emeklimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik” değerlendirmesinde bulunmuştu

2024 yılı Ocak ayında tüm kamu görevlilerine yüzde 45’e yakın bir zam uygulanacağını ifade edilmişti.

Öte yandan SGK Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Süreç içerisinde devlet adına Kamu-Sen teklifi verdi. Memur-Sen uygun bulmadı. Yüzde 14 ile başlamıştı, en son yüzde 15 kararı çıktı. Yüzde 15 kararında da tarafların uzlaşma sağlamaması durumunda nihai karar hakem kuruluna kalmış oldu.

Memur-Sen’in teklifi yüzde 70 seviyesinde. 2024 yılı için, hükümetin buradaki yaklaşımı yüzde 15+ enflasyon rakamı dediğimiz yani yüzde 43.11’lik rakam üzerinde kilitlenmiş durumda.

Devlet adına hükümetin sunduğu teklif en son yüzde 45 seviyesine geldi. 22 bin TL en düşük memur maaşı alan çalışan 31 bin 900 TL seviyesine çıkmış durumda. Kamu-Sen’in hükümet adına teklifi en düşük memur maaşının yüzde 45 olduğunu varsayarsak 31 bin 900 TL’ye kadar yükselmiş oldu. Daha önceki teklif yüzde 43.11 o da yaklaşık olarak 30 bin TL seviyelerinde bir rakamdı.

Memur-Sen burada olumlu bir yaklaşım sergilemediği için hakem kuruluna intikal etmiş oldu. Komisyon üyeleri belirlendi. Bu hafta itibarıyla hakem kurulu nihai kararı verecek. Herhangi bir itiraz söz konusu olmayacak, nihai bir karar olmuş olacak.

Yarından itibaren memurlarımızın 2024-2025 yıllarına ilişkin alacakları ücretler belirlenmiş olacak."

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