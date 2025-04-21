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Memur ve memur emeklisi maaş zammında 'kesinleşmiş' oranı açıkladı 'Daha şimdiden...' Temmuz için oran verip 'refah payı'na değindi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
21.04.2025 07:44
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Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, 3 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle beraber temmuz maaş zammına çevrildi. Bir yandan da refah payı ya da farklı bir iyileştirme olup olmayacağı merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, şu ana kadar kesinleşen oran ve muhtemel maaş zamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakaş 'refah payı' için ise 'çok erken' ifadelerini kullandı. İşte memur ve memur emekli maaş zamlarında son durum...

Memur ve memur emeklisi maaş zammında 'kesinleşmiş' oranı açıkladı 'Daha şimdiden...' Temmuz için oran verip 'refah payı'na değindi

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı temmuz ayında maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. TÜİK tarafından temmuzda açıklanacak haziran enflasyonuyla beraber maaş güncelleme oranları netlik kazanacak. Şimdi maaş zammı için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, son olarak belli olan mart enflasyonuyla beraber memur ve memur emeklilerinin muhtemel maaş güncellemelerini değerlendirdi.

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Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "SGK ve Emekli Sandığı mevzuatı gereğince tüm memurların ve memur emeklilerinin ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon verisi farkı ile buna ilave edilecek toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5’lik rakamdan oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

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"MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞLARINA YÜZDE 9,02 ORANINDA KÜMÜLATİF GÜNCELLEME KESİNLEŞMİŞ BULUNMAKTA"

Enflasyon verilerini değerlendiren Karakaş "Ocak+şubat ayları itibarıyla 2 aylık enflasyon farkı yüzde 7,42 olarak gerçekleşmiştir. Mart ayı enflasyonunu da ilave ettiğimiz zaman 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10,07 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri kalmıştır. Buna göre mart ayı ile birlikte 3,83 oranında oluşan farkla birlikte yürürlükte bulunan toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5’in ilave edilmesi ile birlikte mart ayı ile birlikte memur ve emeklisinin maaşlarına yüzde 9,02 oranında kümülatif güncelleme kesinleşmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla daha şimdiden yüzde 1,5 oranında enflasyonun altında bir güncelleme söz konusu" dedi.

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TÜİK’in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonuyla beraber 6 aylık farkın kesinleşeceğini vurgulayan Karakaş, memur ve memur emeklisi maaşlarına her halükârda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında güncelleme yapılacağını aktardı.

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"TEMMUZ GÜNCELLEMESİNİN YÜZDE 13-14 BANDINDA GERÇEKLEŞECEĞİ KANAATİNDEYİM"

Enflasyon tahminlerini de değerlendiren Karakaş "Merkez Bankası daha 2025'in ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkardı. Ancak bu hedefin, beklentilerin çok uzağında kalacağı aşikârdır. Keza mart ayında yaşanan meseleler ve artan faiz oranları ile ÜFE verileri göz önünde bulundurulduğunda 2025 yılı enflasyonunun yüzde 30’un altında olmayacağı görünmektedir. Bu muvacehede temmuz güncellemesinin yüzde 13-14 bandında gerçekleşeceği kanaatindeyim" dedi.

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Karakaş "Bu durumda yine memur ve memur emeklilerinin en az yüzde 2 oranında enflasyonun altında güncellemeyle karşı karşıya kalacağı görünmektedir" ifadelerini kullandı.

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REFAH PAYI OLACAK MI?

Refah payı ya da iyileştirme konusunda ise Karakaş "Memur ve emeklilerine yasa gereği verilmesi gereken bu oranlar dışında hükûmetin ilaveten refah payı ya da başka bir iyileştirme yapacağına ilişkin bir şey söylemek için henüz çok erken" dedi.

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