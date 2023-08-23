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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI: Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır? Kamu toplu sözleşmesi Hakem Kurulu'na mı kaldı?

23.08.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklisi zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu toplu sözleşmesinin Hakem Kurulu'na kalmasının ardından merak konusu oldu. Uzlaşı sağlanamadığı için toplu sözleşme süreci Hakem Heyeti’ne devredildi. Peki, memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? Memur emeklisi ve memur zammı ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI: Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır? Kamu toplu sözleşmesi Hakem Kurulu'na mı kaldı?

Memur zammında uzlaşı sağlanamadı. 4. Toplu sözleşme toplantısı dün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın görüşmeler sonrası açıklamada bulundu. Memur zammı için toplu sözleşme zam oranını belirleme süreci ise Hakem Heyeti’ne kaldı. Memur ve memur emeklisi zammı ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ HAKEM HEYETİNE DEVREDİLDİ

Toplu sözleşme toplantısı geçtiğimiz gün (22 Ağustos 2023 Salı) gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.

Kısmi uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imza attıklarını belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik”

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MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı” dedi.

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Yalçın konuşmasına şöyle devam etti:

"291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."

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Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."

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MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyet, 31 Ağustos’a kadar nihai kararını açıklayacak.

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MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası verileri ile yapılan aktüeryal hesaplamaya göre memur zammı için refah payı hariç tahmini oran belli oldu. Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek. Şu an için alt sınır kabul edilen hükümetin yüzde 15’lik toplu sözleşme oranı ile memur maaş zammının Ocak 2024 için yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor. Böylece 8077 TL seyyanen zam ile 22.017 liraya yükseltilen en düşük memur maaşı 31.797 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14.263 lira seviyelerine gelecek.

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Toplu Sözleşme toplu sözleşme hükümetin teklifi

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