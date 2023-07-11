MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA! Memur maaşı ne kadar, ne zaman yatacak? 7812, 11833, 17488, 28729 TL maaşı olanların zamlı memur maaşları

Memur zammı 2023 tablosu günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Beklenen zam oranı geçtiğimiz hafta belli oldu. Polis, öğretmen, doktor, hemşire gibi kamu çalışanları yeni maaşlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, 7812, 11833, 17488, 28729 TL maaş alanların zamlı memur maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte memur zammı hakkında merak edilenler...

TEMMUZ 2023 MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

Yapılan açıklamalar kapsamında açıklanan veriler şu şekilde;

6 aylık emekli zammı: Yüzde 19,77

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 11,55

6 aylık memur zammı: Yüzde 17,55

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

En düşük memur maaşı konusunda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

Hem 6 aylık kesinleşen zam oranı hem de beklenen ek zamlarla birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarını hesapladık."

ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU 2023

MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2023



