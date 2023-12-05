MEMUR ZAMMI 2024 SON DURUM: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kuruşu kuruşuna memur, emekli maaşı hesapları

Memur maaşı zammı ve emekli olan kamu kurumu çalışanlarının alacağı ücretler 2024 Ocak ayı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Devlet kurumlarında çalışan memurlar, ocakta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. TÜİK tarafından yayımlanan 2023 Kasım ayı enflasyon oranı verisi sonrası 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 33'ün üzerini gördü. Yayımlanan 5 aylık enflasyon rakamları sonrası yeni memur maaşları tabloları belli oldu. 2024 memur maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte SED ödemeleri dahil meslek meslek 2024 yılı memur maaşı hesaplamaları...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

5 aylık memur zammı oranı TÜİK tarafından yapılan açıklama ile belli oldu.

Memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 26,09 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile oran yüzde 44,90 olarak netleşti.

Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları ise Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak.

Eğer Merkez Bankası ekonomistlerinin yüzde 65’lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 32 bin 906 liraya en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 760 liraya yükselecek.

5 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık kesinleşen rakamlar netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 33,66 zammı şimdiden cepte.

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkması olasılığı kuvvetli. Burada hem emekli kök maaşı hem de emekli taban aylığı için iki düzenleme yapılarak 10.000 TL seviyesine yükseltilmesi durumu söz konusu. 10 bin TL’nin altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak. En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.

2024'TE ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yayımlanan 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları şu şekildeydi:

Üniversite mezunu en düşük memur 9/1: Yüzde 30 zam alması halinde 29.819 TL, yüzde 40 zam aldığı takdirde 32.113,2 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 33.260,1 TL, yüzde 50 zam kararı alınırsa 34.407 TL alacak.

Öğretmen 1/4 ise yüzde 30 zam alması halinde 34.650 TL, 40 zam yapılırsa 37.315,6 TL, yüzde 45 zam yapıldığı takdirde 38.648,3 TL, yüzde 50 0 zam kararı alınırsa 39.981 TL alacak.

Polis Memuru 8/1 ise yüzde 30 zam aldığı takdirde 38.383 TL, yüzde 40 zam kararı alınırsa 41.335 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 42811,25 TL, yüzde 50 zam açıklamasında bulunulursa 44.287,5 TL alacak.

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı sonrası rakamlar değişti. Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları Aralık ayı enflasyon oranı sonrası belli olacak.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 44,90)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.002

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.219

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.781

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.604

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.256

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.762

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.847

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.294

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 47.974

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.087

• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.712

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.005

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.003

• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.714

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 44,90)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 52.035

• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 46.055

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.073

• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.149

• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 21.432

• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 30.343

• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 21.432

• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 21.432

• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 21.432

• Mühendis 1/4 – 14.810 – 21.459

• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 21.459

• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 31.675

• Profesör 1/4 – 25.678 – 37.207

• İmam Hatip – 14.791 – 21.432

• Avukat 1/4 – 14.791 – 21.432





