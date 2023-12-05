FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEMUR ZAMMI 2024 SON DURUM: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kuruşu kuruşuna memur, emekli maaşı hesapları

MEMUR ZAMMI 2024 SON DURUM: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kuruşu kuruşuna memur, emekli maaşı hesapları

05.12.2023 07:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 5 aylık enflasyon farkı TÜİK'in Kasım ayı enflasyon oranı açıklaması ile belli oldu. Kamu kurumlarında çalışanların alacağı zam için enflasyon farkı ile toplu sözleşme belirleyici rol üstlenecek. Peki, 2024 memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, kuruşu kuruşuna memur ve emekli maaşı hesapları...

MEMUR ZAMMI 2024 SON DURUM: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kuruşu kuruşuna memur, emekli maaşı hesapları

Memur maaşı zammı ve emekli olan kamu kurumu çalışanlarının alacağı ücretler 2024 Ocak ayı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Devlet kurumlarında çalışan memurlar, ocakta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. TÜİK tarafından yayımlanan 2023 Kasım ayı enflasyon oranı verisi sonrası 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 33'ün üzerini gördü. Yayımlanan 5 aylık enflasyon rakamları sonrası yeni memur maaşları tabloları belli oldu. 2024 memur maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte SED ödemeleri dahil meslek meslek 2024 yılı memur maaşı hesaplamaları...

p1

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

5 aylık memur zammı oranı TÜİK tarafından yapılan açıklama ile belli oldu.

Memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 26,09 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile oran yüzde 44,90 olarak netleşti.

p8

Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları ise Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak.

Eğer Merkez Bankası ekonomistlerinin yüzde 65’lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 32 bin 906 liraya en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 760 liraya yükselecek.

p2

5 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık kesinleşen rakamlar netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 33,66 zammı şimdiden cepte.

p7

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkması olasılığı kuvvetli. Burada hem emekli kök maaşı hem de emekli taban aylığı için iki düzenleme yapılarak 10.000 TL seviyesine yükseltilmesi durumu söz konusu. 10 bin TL’nin altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak. En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.

p4

2024'TE ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yayımlanan 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları şu şekildeydi:

Üniversite mezunu en düşük memur 9/1: Yüzde 30 zam alması halinde 29.819 TL, yüzde 40 zam aldığı takdirde 32.113,2 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 33.260,1 TL, yüzde 50 zam kararı alınırsa 34.407 TL alacak.

Öğretmen 1/4 ise yüzde 30 zam alması halinde 34.650 TL, 40 zam yapılırsa 37.315,6 TL, yüzde 45 zam yapıldığı takdirde 38.648,3 TL, yüzde 50 0 zam kararı alınırsa 39.981 TL alacak.

Polis Memuru 8/1 ise yüzde 30 zam aldığı takdirde 38.383 TL, yüzde 40 zam kararı alınırsa 41.335 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 42811,25 TL, yüzde 50 zam açıklamasında bulunulursa 44.287,5 TL alacak.

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı sonrası rakamlar değişti. Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları Aralık ayı enflasyon oranı sonrası belli olacak.

p5

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 44,90)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.002
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.219
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.781
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.604
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.256
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.762
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.847
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.294
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 47.974
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.087
• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.712
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.005
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.003
• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.714

p6

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 44,90)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 52.035
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 46.055
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.073
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.149
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 21.432
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 30.343
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 21.432
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 21.432
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 21.432
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 21.459
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 21.459
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 31.675
• Profesör 1/4 – 25.678 – 37.207
• İmam Hatip – 14.791 – 21.432
• Avukat 1/4 – 14.791 – 21.432

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da varİstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da var
Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"
Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Değer kaybettiAltın fiyatlarında tarihi düşüş! Değer kaybetti
Anahtar Kelimeler:
en düşük memur maaşı En düşük memur maaşı ne kadar olacak En düşük memur maaşı 2024 memur maaşı zammı 2024 memur zammı 2024
En Çok Okunan Haberler
Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Değer kaybetti

Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Değer kaybetti

İstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da var

İstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da var

Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"

Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"

20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi

20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.