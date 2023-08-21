Memur zammı görüşmelerinde yeni gelişme! Kamu-Sen son oturuma katılmayacak: Fiyaskoya dönüştü

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklarını açıkladı. Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerine gereken saygınlığın kazandırılması için çalıştıklarını belirtti.

'MASA' VURGUSU

Kamu çalışanlarının yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları güçlükleri aşmalarını sağlayacak tedbirlerin masada müzakere yoluyla kararlaştırılması, çalışanların mali ve özlük haklarının piyasa gerçekleriyle örtüşecek biçimde ilerletilmesi gerektiğini vurguladıklarını aktaran Kahveci, tüm sorunların masada müzakere edilerek sonuca ulaştırılması için mücadele ettiklerini kaydetti.

"GÖRÜŞMELER FİYASKOYA DÖNÜŞTÜ"

Kahveci, çabalarına rağmen bugüne kadar yetkili konfederasyon ve sendikalar ile kamu işveren tarafının sorunları masaya yatırıp çözüm yollarını bütün paydaşlarla tartışmaktan ısrarla kaçındığını gördüklerini, bu yaklaşımın, daha önceki 6 dönem toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi 7. dönemde de yeni bir fiyaskoya dönüştüğüne şahit olduklarını savundu. Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kamu-Sen olarak 25 milyon vatandaşımızın hiçbir sorununun tartışılmadığı, hayati önem taşıyan yüzlerce konunun gündeme dahi getirilmediği, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak kalan, enflasyon tahmininin bile altındaki maaş artış teklifleriyle gelinen ve yalnızca yasak savmak adına yapılan toplu sözleşme görüşmesine katılmayacak, yetkili konfederasyonun bu vebaline seyirci olmayacağız. 32 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kamu çalışanlarının gerçek savunucusu olarak çalışan ve emeklilerimizin kendileri ve aileleri için hak ettikleri refah seviyesinde bir yaşama ulaştırılması için her yerde, her zaman ve her zeminde etkili mücadelemizi sürdürecek, milyonların gür sesi olmaya devam edeceğiz." (AA)

HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ?

Hükümetin zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklife tepki gösterdi. Teklif üzerinde 22 Ağustos tarihine kadar uzlaşılmazsa hakem heyetine gidilecek.

Hükümet, ilk teklifinde 2024 için yüzde 14+9, 2025 için 6+5 oranında zam önermiş, Memur-Sen zam teklifini kabul etmemişti.

Teklif, 2024 için yüzde 33 olan Merkez Bankası tahmininin de altında kaldığı için sendikaların tepkisini çekmişti.

