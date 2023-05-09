MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2023 Memur maaşı temmuz zammı ne zaman açıklanır? Ek zam ve enflasyon farkı detayı

Memur maaş zammının ne kadar olduğu ve ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri. Enflasyon oranı her ayın başında TÜİK tarafından duyuruluyor. Enflasyon oranı ve farkına göre yılda iki defa memur ve emekli maaşlarına zam yapılıyor. En son yapılan açıklamalara göre SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 13,08 olarak hesaplandı.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur temmuz zammı, temmuz ayında haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız." demişti.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 13,08 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı Temmuz için tahmini olarak yüzde 21,13 oldu. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20.724 TL – 23.435 TL – 24.639 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12.632 TL – 14.284 TL – 15.018 TL

Uzman öğretmen 1/4 18.246 TL – 20.633 TL – 21.693 TL

Öğretmen 1/4 15.793 TL – 17.859 TL – 18.776 TL

Başkomiser 1/3 20.873 TL – 23.603 TL – 24.816 TL

Polis memuru 8/1 18.235 TL – 20.620 TL – 21.680 TL

Uzman doktor 1/4 24.743 TL – 27.979 TL – 29.417 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15.611 TL – 17.653 TL – 18.560 TL

Mühendis 1/4 21.295 TL – 24.080 TL – 25.318 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13.142 TL – 14.861 TL – 15.625 TL

Profesör 1/4 34.057 TL – 38.512 TL – 40.490 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20.139 TL – 22.773 TL – 23.943 TL

Vaiz 1/4 16.615 TL – 18.788 TL – 19.754 TL

Avukat 1/4 19.968 TL – 22.580 TL – 23.740 TL

