Memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte 2023'te beklenen memur maaşı zam oranı...

Memur zammı için geri sayım devam ediyor. Sene başında 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak devlet kurumlarında çalışan memurlara zam yapılacak. Kasım ayı enflasyon verileri ise önümüzdeki hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Memur zammı ne kadar olacak, sorusunun yanıtı şimdiden merak konusu oldu. İşte 2023'te beklenen memur maaşı zam oranı...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı Kasım ayı ile Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarının yayımlanmasının ardından belli olacak.

TÜİK en son Ekim 2022 enflasyon oranını duyurdu.

2023 Ocak ayı zammı için ise yalnızca 2 veri kaldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu.

Böylelikle Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam oranı da netleşmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla belli olan oran maaşlara zam olarak yansıyacak.

4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplamasıyla birlikte memur ve memur olarak çalışmış emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşlar da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş oldular. Fakat Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları da TÜİK tarafından yayımlandığında maaş zam oranı da değişecek.

2023 MEMUR ZAMMI TAHMİNİ!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketine göre enflasyonun beklenildiği gibi çıkması halinde memur ve memur emeklisinin Ocak 2023'te alacağı zam oranı yüzde 18-20 aralığında olacak.

Buna gör en düşük memur maaşının 11 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan en düşük memur emeklisi maaşının ise 7.300 TL'ye çıkacağı ön görülüyor.

2023 MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ile memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023'te duyurulacak enflasyon oranıyla tespit edilecek.

3 Ocak'tan önce hesaplanan zam oranları yalnızca açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici olmaktadır.

Öte yandan memur ve memur emeklilerinin maaşı, mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından sebep de değişecek.

REFAH PAYININ YILBAŞINDA YÜZDE 5 İLE 10 ARASINDA VERİLMESİ GÜNDEMDE!

Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşürüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi.

