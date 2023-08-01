MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Memur emekli toplu sözleşme zammı ne kadar?

Memur ve memur emekli zammının ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerini heyecanla bekliyorlar. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplamıştı. İşte son gelişmeler

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlayacak. Bu görüşmeler yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.

Toplu sözleşme 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı ile ilgili olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere temmuz ayında Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplamıştı.

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talebinde bulunmuştu.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI, EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİNİN ÜCRETİNDEN DÜŞÜK OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul temmuz ayında yaptığı açıklamada "Maaş artış oranlarının yanında memurlara kira yardımının verilmesi, önemsediğimiz tekliflerimiz arasında. Kamu çalışanlarının aileleriyle huzur ve refah içerisinde yaşaması için bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız. Görüşmelerde, maaş artışı kadar sosyal haklarda da ısrarcı olacağız. Bu doğrultuda kapsayıcı bir içeriğe sahip teklif dosyamızda mühendisler, müdürler, şefler, genel idari hizmetler sınıfı ve diğer teknik personel başta olmak üzere ihmal edilen tüm grupların taleplerine yer verdik. Son dönemde aylık artış beklentileri karşılanmayan memur emeklilerini de düşünerek, emeklilerin aylıklarını artıracak teklifleri de sözleşme masasına taşıyacağız." demişti.

