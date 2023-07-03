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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM: Memur zam oranı kaç oldu? Memur maaşı zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

03.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında çalışan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü bugün Ankara’daydı. En düşük memur maaşı ile emekliye zam düzenlemesi Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Öte yandan 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü TÜİK enflasyon verileri açıklanacak ve 6 aylık enflasyon farkı ile zam oranı belli olacak. Peki, memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM: Memur zam oranı kaç oldu? Memur maaşı zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

Memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış gerçekleştirilecek. Konu 2 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında ele alındı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "2023 Temmuz Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 memur maaşı zammı ile ilgili son durum...

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceği öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023?

Memur zammı bu ay belli olacak. Belirlenen zam oranına TÜİK tarafından yapılan açıklamalar baz alınarak 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

En düşük memur maaşının 22 bin TL olması bekleniyor. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

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MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ TBMM'YE GELİYOR

Memur zammı düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız" açıklamasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi.

Teklifin Meclis'e sunulması sonrası süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

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MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı ile ilgili teklif metninin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.

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SÜREÇ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından açıklayacağız. Memur ve memur emeklilerine verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz."

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