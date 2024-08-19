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Merkez açıkladı: Dış borçta yeni rekor geldi

19.08.2024 11:04
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024'ün kısa vadeli dış borç stokunu açıkladı. Merkez'in açıklamasına göre, dış borç stoku 236,6 milyar dolarla yeni rekor seviyeye yükseldi. Buna göre, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında bir artış olduğu görüldü.

Merkez açıkladı: Dış borçta yeni rekor geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli dış borç stoku verilerini açıkladı. Merkez'in verilerine göre Haziran 2024'te orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 236,6 milyar dolarla rekor kırdı.

Buna göre, 2023'ün yıl sonu ile bir kıyas yapıdığında dış borç stokunun yüzde 2,5 oranında bir artış ile 180,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 oranında artarak 75,4 milyar dolar olurken; diğer sektörlerde kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 ile azalarak 60,4 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

KAMU BANKALARIN BORÇLARI ARTTI

Sadece kamu bankaları incelendiğinde ise kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artarak 38,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,3 oranında artarak 97,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 99,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,4 oranında azalarak 76,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2023 yıl sonunda 1,2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Haziran sonu itibarıyla 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2024 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun Döviz kompozisyonu yüzde 49,5’i dolar, yüzde 21,5’i euro, yüzde 13,4’ü TL ve yüzde 15,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
borç Merkez Bankası
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