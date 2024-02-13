FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası açıkladı: İlave zorunlu karşılık artışının etkisi belli oldu

Merkez Bankası açıkladı: İlave zorunlu karşılık artışının etkisi belli oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
13.02.2024 14:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz cinsi hesaplar için TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranında artışa gidilmesini içeren 30 Ocak 2024 tarihli uygulama değişikliğinin net etkisi 125,8 milyar lira "sıkılaşma yönünde" oldu.

Merkez Bankası açıkladı: İlave zorunlu karşılık artışının etkisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporu kapsamında güncel konuların yüksek ayrıntı düzeyinde geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği 8 "Kutu" yayınladı.

"Miktarsal Sıkılaştırma Adımları Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı 1.1 nolu kutuda, TCMB'nin, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için 2023'ün ikinci yarısında parasal sıkılaştırma sürecine başladığı anımsatıldı.

Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyi için TL likidite gelişmelerinin yakından takip edildiği ve miktarsal sıkılaştırma kararları ile parasal aktarımın güçlendirildiği belirtilen analizde, TCMB'nin son dönem attığı likidite adımlarının parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Kur Korumalı Mevduat kur farkı ödemeleri ve TL karşılığı döviz işlemleri nedeniyle 2023'ün ikinci yarısından itibaren bazı dönemlerde sistemde TL likidite fazlası oluştuğu ve TCMB'nin Açık Piyasa İşlemleri'nde net borç alan konumuna geçtiği belirtilen analizde şu bilgiler verildi:

"TCMB, piyasada oluşabilecek likiditenin sterilizasyonu için birçok politika aracına sahiptir. Nitekim oluşan likidite fazlası, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için çeşitli araçlarla sterilize edilmiştir. Bu çerçevede 2023'ün temmuz, eylül ve kasım aylarında miktarsal sıkılaştırma kapsamında yapılan zorunlu karşılık oran artışları ile sistemden toplam 1 trilyon lira sterilize edilmiştir. Sistemin fonlama ihtiyacı, zorunlu karşılık oranlarının artırılması öncesinde Temmuz 2023 ortasında 926 milyar lira iken, 21 Aralık 2023 itibarıyla 1,269 trilyon liraya gelmiştir.

dfşbl4

Zorunlu karşılıklara ilişkin atılan miktarsal sıkılaştırma adımlarının ardından TCMB, 21 Aralık 2023'te yaptığı duyuru sonrasında parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak TL depo alım ihaleleri düzenlemeye başlamıştır. TCMB, 30 Ocak 2024 tarihli duyurusu kapsamında zorunlu karşılık uygulamasına ilişkin yaptığı düzenlemelerle miktarsal sıkılaştırma sürecine devam etmiştir. Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranları indirilirken, döviz cinsi hesaplar için TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranında artışa gidilerek yapılan uygulama değişikliğinin net etkisi 125,8 milyar lira sıkılaşma yönünde olmuştur."

TL DEPO ALIM İHALELERİ

Analizde, TCMB'nin 22 Aralık 2023'ten itibaren sistemdeki fazla likiditeyi, gecelik vadenin dışında düzenlediği 1 ve 2 hafta vadeli TL depo alım ihaleleri ile sterilize ettiği, bu tarihten itibaren sistemdeki geçici fazla likiditenin düşmesiyle birlikte depo ihaleleri ile çekilen tutarın da gerileme kaydederek 25 Ocak 2024 itibarıyla 32 milyar lira düzeyine geldiği bildirildi.

TL depo alım ihaleleri ile fazla likiditenin çekilmesinin gecelik vadede yapılan sterilizasyon tutarının kademeli olarak gerilemesini sağladığı bildirilen analizde, TCMB'nin gecelik sterilizasyon tutarının makul düzeylere inmesiyle gösterge niteliğindeki gecelik repo faizlerinin oluştuğu BIST Repo-Ters Repo Pazarı gecelik vadeli işlem hacimlerinin makul seviyelerde seyrettiği ve bu yolla para piyasalarının etkin çalışmasının desteklendiği belirtildi.

Depo alım ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizlerin TCMB politika faizine yakın düzeylerde oluştuğu kaydedilen analizde, "Açık Piyasa İşlemleri kanalıyla gecelik vadede yapılan sterilizasyon tutarının makul düzeylere düşürülmesinin BIST repo pazarı işlem hacimlerine olumlu yansımaları yanında TCMB para politikası duruşunun gecelik faizlere aktarımında iyileşme kaydedilmiştir. Düzenlenen depo ihaleleri ile fazla likiditenin vadeli çekilmesi sonucunda BIST Repo-Ters Repo Pazarı gecelik repo faiz oranları, TCMB politika faizine yakın seyretmiştir." ifadesine yer verildi.

TCMB, temel iletişim aracı olan Enflasyon Raporu'nu her yıl önceden duyurulan bir takvim çerçevesinde 3 ayda bir yayınlıyor. Enflasyon Raporu'nda TCMB'nin orta vadeli öngörüleri ve enflasyon tahminlerinin yanı sıra genel makroekonomik gelişmeler kapsamlı olarak ele alınarak enflasyonu etkileyen unsurların genel değerlendirmesi yapılıyor. Enflasyon Raporu'nda ayrıca güncel konuları irdeleyen geniş kapsamlı analizlerin yer aldığı "kutular" yer alıyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadıİneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadı
Altın fiyatları ABD enflasyon verisini bekliyorAltın fiyatları ABD enflasyon verisini bekliyor
Yükseliş sürüyor: Dolarda yeni zirveYükseliş sürüyor: Dolarda yeni zirve
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Belediye binasında katledilmişti, son yolculuğuna uğurlandı! Zeydan Karalar isyan etti: Bunun arkasında başka bir şey var

Belediye binasında katledilmişti, son yolculuğuna uğurlandı! Zeydan Karalar isyan etti: Bunun arkasında başka bir şey var

İyice abarttı! Frikik vermekten çekinmedi

İyice abarttı! Frikik vermekten çekinmedi

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Altın fiyatları ABD enflasyon verisini bekliyor

Altın fiyatları ABD enflasyon verisini bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.