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Merkez Bankası duyurdu! Ödemelerde yeni sistem devreye alındı: İlk aşamada 2 milyon TL!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 09:18
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Merkez Bankası, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisine İlişkin Basın Duyurusu yayımladı. Onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi devreye alındı. Ödemeler onay işlemiyle tamamlanacak.

Merkez Bankası duyurdu! Ödemelerde yeni sistem devreye alındı: İlk aşamada 2 milyon TL!

Merkez Bankası, FAST'te güvenli ödemeler için yeni katman servisi devreye aldıklarını duyurdu. Yeni sistemden, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım gibi işlemlerinde yararlanılması hedefleniyor. Yeni katmanda işlem limiti 2 milyon TL olarak belirlendi.

"TARAFLARA GÜVENCE SAĞLANMASI AMACIYLA"

Bankadan yapılan yazılı açıklamalarda, "Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecektir" denildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlamaktadır.

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ONAY İŞLEMİYLE TAMAMLANACAK

Bu hizmet ile, ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti edilmektedir.

LİMİT 2 MİLYON TL

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir.

Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi’nin de FAST Sisteminin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülmektedir.


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