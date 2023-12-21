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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 ARALIK AYI BEKLENTİSİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler Hafize Gaye Erkan'da

21.12.2023 06:51 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı sonrası açıklanacak. Bilindiği üzere TCMB Kasım ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. TCMB'den gelecek karar öncesi dolar, altın ve borsa yatırımcıları konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Aralık ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 ARALIK AYI BEKLENTİSİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler Hafize Gaye Erkan'da

Merkez Bankası faiz kararı için son dakika açıklaması bekleniyor. Kasım ayında piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış olacağını öngörüyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Şimdi gözler 2023 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamaya çevrildi. TCMB faiz artırırsa dolar, altın ve borsayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Aralık ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (21 Aralık 2023 Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı sonrası gerçekleştirilecek PPK toplantısı sonrası saat 14.00''te yapılacak.

merkez bankası faiz kararı

2023 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

merkez bankası faiz kararı

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Kasım ayında piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

İşte karar metninde öne çıkan ifadeler:

"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

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