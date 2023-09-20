MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 EYLÜL AYI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? Gözler o tarihte!

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak edildi. TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın gelmesi sonrası yapılan 2 toplantıda art arda faiz artışlarına giden bankanın Ağustos ayı faiz kararı geçtiğimiz ay açıklanmıştı. TCMB politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarmıştı. Ekonomistler Eylül ayı için politika faizinin 5 puan yükselişle yüzde 30'a çıkarılacağını öngörüyor. Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak. İşte 2023 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirecek ve karar duyurulacak.

2023 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faiz kararı için ekonomistler bu ay da artış bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.

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