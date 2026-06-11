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Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: İşte beklentiler

Merkez Bankası, bugün kritik faiz kararını açıklayacak. Peki, TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı öncesi beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: İşte beklentiler
Hande Dağ

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. TCMB, faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak. Peki, faiz kararı beklentileri ne? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: İşte beklentiler 1

TCMB FAİZ KARARI BUGÜN BELLİ OLUYOR

AA Finans’ın, TCMB’nin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: İşte beklentiler 2

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: İşte beklentiler 3

FAİZ, ÖNCEKİ TOPLANTIDA YÜZDE 37'DE SABİT BIRAKILMIŞTI

Nisan ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

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