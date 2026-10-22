Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor: İşte beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün (22 Ekim 2026 Perşembe günü) belli oluyor. Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

TCMB faiz kararına ilişkin beklentiler de merak ediliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır