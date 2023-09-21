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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? TCMB faiz kararı beklentisi

20.09.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Banka geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine yükseltmişti. TCMB toplantı takvimi internette araştırılıyor. Peki, 2023 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte merak edilen soruların yanıtı ve 2023 TCMB toplantı takvimi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? TCMB faiz kararı beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı için bugün açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirecek ve karar duyurulacak. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanı olmasının ardından yapılan 2 toplantıda art arda faiz artışlarına giden bankanın Ağustos ayı faiz kararı açıklanmış, TCMB politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarmıştı. Öte yandan Eylül ayı politika faizinin 5 puan yükselişle yüzde 30'a çıkarılması bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte 2023 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı saat...

Merkez Bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (21 Eylül Perşembe) açıklanacak.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısı sonrası karar saat 14.00'te duyurulacak.

merkez-bankası-faiz-kararı

2023 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faiz kararı için ekonomistler bu ay da artış bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.

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21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
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25 Ocak 2024
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