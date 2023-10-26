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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM: 26 Ekim 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

26.10.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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Altın bilezik fiyatları 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını geçtiğimiz ay 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltmişti. Peki, bugün 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası 26 Ekim 2023 Perşembe günü altın bilezik fiyatları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM: 26 Ekim 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatları Merkez Bankası faiz kararı sonrası ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öte yandan dolar son kapanışını 28.1404 TL 'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.1363 liradan, satış fiyatı ise 28.1447 liradan işlem görüyor. Yüzde -0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.7351 TL'den yapan euro şu anda 29.7122 TL alış ve 29.7582 TL satış fiyatına sahip. Merkez Bankası faiz kararı sonrası 26 Ekim 2023 Çarşamba günü geçerli olan altın bilezik fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın bilezik fiyatlarında son durum ile canlı takip ekranı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği belirtti.

Karar metninde enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, “Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır” denildi.

Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği ifade edilerek, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir” denildi.

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.667,07 TL'den alınırken 1.682,76 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.313,43 TL iken satışı ise 1.313,64 TL oldu.

kapak foto altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 1.020,27 TL'den alınıyor ve 1.216,19 TL'den satılıyor.

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