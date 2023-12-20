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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 20 ARALIK 2023! Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

20.12.2023 07:00 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları 20 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı yarın açıklanacak. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 20 ARALIK 2023! Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilecek 2023 Aralık ayı PPK Toplantısı sonrası belli olacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde oldu. Gözler yarın yapılacak açıklamada. Altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek PPK toplantısı sonrası açıklanacak.

Konuya ilişkin açıklamanın aynı gün saat 14.00'dan sonra yapılması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (20 ARALIK 2023)

Altın fiyatları, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.908,17 liradan alınıyor, 1.908,40 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.766,00 liradan alınıyor, 12.882,00 liradan el değiştiriyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.383,00 liradan alınıyor, 6.467,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.201,00 liradan alınıyor, 3.234,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.620,58 TL alış, 12.865,45 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN

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