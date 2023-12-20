MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 20 ARALIK 2023! Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilecek 2023 Aralık ayı PPK Toplantısı sonrası belli olacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde oldu. Gözler yarın yapılacak açıklamada. Altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...
Merkez Bankası faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek PPK toplantısı sonrası açıklanacak.
Konuya ilişkin açıklamanın aynı gün saat 14.00'dan sonra yapılması bekleniyor.
Altın fiyatları, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın 1.908,17 liradan alınıyor, 1.908,40 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 12.766,00 liradan alınıyor, 12.882,00 liradan el değiştiriyor.
Yarım altın 6.383,00 liradan alınıyor, 6.467,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, 3.201,00 liradan alınıyor, 3.234,00 liradan satılıyor.
Tam altın bugün 12.620,58 TL alış, 12.865,45 TL satış fiyatından el değiştiriyor.