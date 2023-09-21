Merkez Bankası faiz kararı öncesi elinde altın olanlara kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Fırsatları değerlendirin!"

Altın fiyatlarında son durum Merkez Bankası faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın gelmesi sonrası yapılan 2 toplantıda art arda faiz artışlarına giden bankanın Ağustos ayı faiz kararı geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Banka politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarmıştı. Ekonomistler politika faizinin 5 puan yükselişle yüzde 30'a çıkarılacağını öngörüyor. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın için Ekim ayını işaret etti. İşte altın fiyatlarında son durum...

"ONS ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Uzman isim yaptığı açıklamada "Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin." ifadelerini kullandı.

EKİM AYINI İŞARET ETTİ: "RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK!"

Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgarın tersine döneceğini belirten uzman isim, "2.000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı." dedi.

İslam Memiş, devamında bir kez daha ekim ayına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu. 2024 yılında ise 2 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (21 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 21 Eylül 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.673,86 TL üzerinden yapan gram altın 1.675,37 liradan alınıyor, 1.675,58 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.1500 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.990,00 liradan alınıyor, 11.141,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.598.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.512,00 liradan alınıyor, 5.594,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.799,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Eylül itibarıyla 2.747,00 liradan alınıyor, 2.797,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 21 Eylül günü 10.927.19 alış, 11.139.74 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (21 Eylül Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısı sonrası karar saat 14.00'te duyurulacak.

