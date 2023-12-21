MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI 21 ARALIK 2023: Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde Merkez Bankası faiz kararı sonrası yakından takip ediliyor. Merkez Bankası, Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanan kararla politika faizi 250 puan artırılarak yüzde 42,5'e çıkarıldı. Birçok kişi internette "21 Aralık 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. 21 Aralık 2023 Perşembe günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 ARALIK 2023)

Altın fiyatları, 21 Aralık 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın 1.906,87 TL alış, 1.907,12 TL satış fiyatından işlem görüyor. Ons altın 2.034,44 dolar alış, 2.034,71 dolar satış fiyatından el değiştiriyor. Çeyrek altın alış fiyatı 3.050,98 TL, satış fiyatı ise an itibarıyla 3.118,14 TL.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanan kararla politika faizi 250 puan artırılarak yüzde 42,5'e çıkarıldı.





