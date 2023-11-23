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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI: 23 Kasım 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

23.11.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Kasım 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI: 23 Kasım 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (23 Kasım 2023 Perşembe) Merkez Bankası faiz kararı açıklaması sonrası merak konusu oldu. Dezenflasyonda kararlılık mesajı veren TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarını sürdürmesi bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Peki, Kasım ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar? İşte, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları...

MERKEZ BANKASI'NDAN KARARI AÇIKLANDI!

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Kasım 2023 Perşembe) saat 14.00'te açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. TCMB açıklamasına göre politika faizi 500 baz puanlık artış ile yüzde 40 seviyesine yükseltildi.

Karar metninde öne çıkan ifadeler

"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.841,97 liradan alınıyor, 1.842,22 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 12.524,00 liradan alınıyor, 12.713,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 5.875,87 liradan alınıyor, 6.024,07 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.066,00 liradan alınıyor, 3.104,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.120,47 TL alış, 12.355,78 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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