MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 21 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL?

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde Merkez Bankası faiz kararı sonrası yakından takip ediliyor. Merkez Bankası, Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanan kararla politika faizi 250 puan artırılarak yüzde 42,5'e çıkarıldı. Birçok kişi internette "21 Aralık 2023 dolar ne kadar?" ve "Euro kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. 21 Aralık 2023 Perşembe günü dolar ve euro alış - satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Güne 29,13 liradan başlayan dolar kuru 29,15 TL'den devam ederken, euro ise 32,11 TL'ye kadar yükseldi.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanan kararla politika faizi 250 puan artırılarak yüzde 42,5'e çıkarıldı.





