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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 ARALIK: T.C. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK Toplantısı faiz beklentisi

20.12.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilecek 2023 Aralık ayı PPK Toplantısı sonrası belli olacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde oldu. Peki, T.C. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte PPK toplantısı 2023 Aralık ayı öncesi Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 ARALIK: T.C. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK Toplantısı faiz beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Aralık ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı sonrası TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere TCMB Kasım ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Ekonomiye dair gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gözü 2023 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında olacak.

merkez-bankası-faiz-kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek PPK toplantısı sonrası açıklanacak.

Konuya ilişkin açıklamanın aynı gün saat 14.00'dan sonra yapılması bekleniyor.

2023 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 65,39 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 65,39 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'te sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,65 düzeyinde oluştu.

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI ALTINCI KEZ ARTIRDI

Kasım ayında piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

İşte karar metninde öne çıkan ifadeler:

"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

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