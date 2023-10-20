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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 EKİM AYI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

20.10.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Eylül'de 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltmişti. Şimdi gözler ekim ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 EKİM AYI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararı için Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantı takvimi belli oldu. Kritik toplantı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Şimdi gözler 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için TCMB piyasa katılımcıları anketinde. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.

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MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024

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