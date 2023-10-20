MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 EKİM AYI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararı için Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantı takvimi belli oldu. Kritik toplantı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Şimdi gözler 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için TCMB piyasa katılımcıları anketinde. İşte detaylar...
Merkez Bankası toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.
Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024