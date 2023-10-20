MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023 EKİM AYI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararı için Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantı takvimi belli oldu. Kritik toplantı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Şimdi gözler 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için TCMB piyasa katılımcıları anketinde. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

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