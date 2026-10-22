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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği politika faizi saat 14.00'te duyuruldu. İşte Merkez Bankası faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hande Dağ

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Ekim ayı faiz kararına kilitlenmişti. Merkez Bankası saat 14.00'te politika faizi kararını açıkladı. Merakla beklenen kritik karar Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 1

ÖNCEKİ TOPLANTIDA SABİT BIRAKMIŞTI

Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 2

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLMUŞTU?

Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrilmişti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyordu.

AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü (bugün) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyordu.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde olmuştu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olmuştu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 3

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLDU?

22 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00'te Merkez Bankası politika faizini açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekti.

"ADIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ZAMANLAMASI ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ ODAKLI, TOPLANTI BAZLI VE İHTİYATLI BİR YAKLAŞIMLA BELİRLENECEKTİR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirmiştir.

Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır"

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