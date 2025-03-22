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Merkez Bankası'ndan 7 yılın ardından bir ilk! Faizlerde sert yükseliş devam ediyor, Hazine'nin borçlanması artabilir...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.03.2025 10:49
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasaları sarsmıştı. Bu hareketliliğin ardından Merkez Bankası TL'deki değer kaybını önlemek için gecelik faizlerini hem de tahvil faizlerini hızlı bir şekilde yükseltti ayrıca fonlamaya da ara verilerek Mayıs 2018'den bu yana ilk kez ara toplantı yapmış oldu.

Merkez Bankası'ndan 7 yılın ardından bir ilk! Faizlerde sert yükseliş devam ediyor, Hazine'nin borçlanması artabilir...

19 Mart Çarşamba günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda adeta deprem olmuştu. Doların 41 lira, euronun 45 lira, gram altının 4 bin lira seviyesini görmesi ile tarihlerinde bir ilk yaşanmış oldu.

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MERKEZ BANKASI'NDAN HAMLE

Piyasalardaki bu hızlı hareketliliğin ardından Merkez Bankası gecelik faizleri ve tahvil faizlerini hızlı bir şekilde yükseltti. Bankalararası piyasada gecelik faiz, Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'deki sert değer kaybı sonrası devreye aldığı adımlarla hafta başına göre 370 baz puan yükselerek faiz koridorunun güncellenen üst bandına yaklaştı. TL gecelik referans faiz oranını gösteren TLREF hafta başındaki yüzde 42,03 seviyesinden dün yüzde 45,72'ye yükseldi. Böylece faizlerdeki düşüş eğilimi ters döndü.

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2018 YILINDAN BERİ BİR İLK

Merkez Bankası en son 2018 yılında ara toplantı yaparak faiz artışına gitmişti. Merkez Bankası'nınara toplantı ile yaptığı sıkılaştırma adımı ile beraber politika faizinden fonlamaya da ara verilmiş oldu.

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Çarşamba günü Merkez Bankası 11,2 milyar dolar düşüren döviz satışı yaptı ve satışı takip eden günler de devam etti. Satış baskısını azaltmak için Merkez, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri 56 gün vadeli depo ihalesi, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri gibi adımlar yer aldı. Ayrıca, gecelik faizlerdeki yükselişin kredi faizlerini de yükseltmesi bekleniyor.
Yerli ve yabancı yatırımcıların satış geçtiği TL tahvil faizlerinde de sert yükseliş kaydedildi. 10 yıllık tahvil faizi Çarşamba gününden beri 500 baz puanı aşarak yüzde 28'den yüzde 33,3'e yükseldi.

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HAZİNE'NİN BORÇLANMA MALİYETLERİ ARTABİLİR!

2010 yılında piyasaya sunulan 10 yıllık tahvil faiz seviyesi Şubat 2023'te yüzde 7'leri görmüştü. Gösterge 2 yıllık tahvil faizi de operasyon sonrası 700 baz puanı aşan artışla yüzde 37'den yüzde 44,60'a yükseldi ve geçen yıl görülen rekor seviyeye yaklaştı.
5 yıllık tahvil faizi de operasyon sonrası 700 baz puanı aşan artışla yüzde 32'den yüzde 39,19'a sıçradı ve rekor kırdı. 5 yıl vadeli tahvil piyasaya ilk kez 2005 yılında sunulmuştu. Tahvil faizlerindeki yükseliş, eğer hızla geri çekilmezse, Hazine'nin borçlanma maliyetlerini de artıracak.
Kaynak: Nefes

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Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası
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