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Merkez Bankası'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması! Artık sadece gıda ve enerji değil...

06.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon yıllık yüzde 73,5'e yükselirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir rapor yayımlandı. TCMB, mayıs ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunda enflasyondaki artışın alt grupların geneline yayıldığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması! Artık sadece gıda ve enerji değil...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı. Merkez, raporda mayıs ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişe vurgu yaptı.

Bankanın Mayıs enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

  • Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir.

  • Mayıs ayında, temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artış kaydetmiştir. Hizmet grubunda yıllık fiyat artışı ulaştırma hizmetlerinde görece yatay seyrederken, lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda yükselmiştir.

  • Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada gerilerken işlenmiş gıdada yükselmeye devam etmiştir. Bir önceki ay yüksek oranda artan taze meyve sebze fiyatlarında bu dönemde sebze fiyatları kaynaklı olarak kısmi bir düzeltme izlenmiştir. Enerji fiyatlarında şebeke suyu ve akaryakıt kalemleri öne çıkmıştır.

  • Bu dönemde, uluslararası emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve tedarik zincirinde süregelen aksamalarla üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.

TÜİK son açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verisinin yıllık bazda yüzde 73,50'ye ulaştığını bildirmişti. Bu oran son 24 yılın en yüksek enflasyon rakamı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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