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Merkez Bankası'ndan 'İskonto' kararı! Oranlar düşürüldü

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.12.2024 19:24
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası iskonto kararı aldı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Merkez Bankası'ndan 'İskonto' kararı! Oranlar düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Piyasa İşlemleri, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi.

YÜZDE 80'DEN YÜZDE 30'A İNDİRİLDİ

Yapılan değişiklikle, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) endeksli devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarının teminat olarak alınmasında uygulanan iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.

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Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir.

Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde 'Piyasalar ile İlgili Mevzuat' bölümünden erişim sağlanabilir. Kamuoyunun bilgisine sunulur"

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası oran
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