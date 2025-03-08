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Merkez Bankası'nın faiz indirimine kulak tıkadılar! Bankalardan iki farklı hamle gelince sitem etti, 'Neyi bekliyorlar?'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.03.2025 08:23
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Merkez Bankası 6 Mart tarihinde politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5'e indirdi. Merkez'in bu kararının ardından milyonlar mevduat ve kredi faizlerinde bir indirim olup olmayacağını merak ederken bankaların kredi faizlerinde indirim süreci istenilen düzeyde başlamazken; TL mevduat faizlerinde indirimler hızlı bir şekilde yansıyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimine kulak tıkadılar! Bankalardan iki farklı hamle gelince sitem etti, 'Neyi bekliyorlar?'

Aralık ayından beri Merkez Bankası kademe kademe faiz indirmeye devam ediyor. Son gerçekleştirdiği PPK'da ise TCMB, 250 baz puan indirim ile politika faizini yüzde 42,5'e indirdi. Merkez'in bu kararının ardından gözler bankaların faiz oranlarına çevrildi.

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Sözcü'nün haberine göre, bankalar mevduat faizlerinde Merkez Bankası'nın faiz indirimini anında yansıtırken tüketici ve ticari kredi faizlerinde bu şekilde ilerlemiyor. 2024 Aralık ayında başlatılan faiz indirimleri sonucunda 32 günlük TL mevduat faizi yüzde 50 seviyelerinden yüzde 40’lara kadar geriledi.

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REEL SEKTÖR BEKLEMEDE

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile TL/mevduat faizlerinde 3 puanlık bir düşüş yaşanırken tüketici ve ticari kredi faizlerinde yansıması görülmedi. Bankaların faiz indirmeye çok istekli olmamasının nedeni ise hem büyüme sınırı hem de takipteki kredilerin artış göstermesi olarak görülüyor. Bankaların faiz indirim sürecine girmeye çok istekli olmamasının yanı sıra reel sektör bankalardan faiz indirim hamlesi de bekliyor.

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"NEYİ BEKLİYORLAR?"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bankalar ticari kredi faizini düşürmek için ne bekliyor?” derken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ASO Başkanı Seyit Ardıç da finansman sorunun derinleştiğinin altını çizerek, bankaların bir an önce ticari kredi faizini düşürmesini istedi. Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7.5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak, ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar?”

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Vatandaşın takibe düşen borç ve kredi kartı kullanımına rağmen kredi kartlarında gecikme faizi aylık yüzde 5,05; kredili mevduat hesaplarında gecikme faizi ise yüzde 5,30 olarak uygulanıyor.

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Merkez Bankası haftalık faiz istatistiklerine göre kredili mevduat hesapları dahil ihtiyaç kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı 28 Şubat haftasında yüzde 71.41 seviyesinde bulunurken ticari kredilere uygulanan faiz oranları yüzde 55.25 oldu.

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faiz banka Merkez Bankası
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