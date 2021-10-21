Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve euro fiyatları….

21 Ekim Perşembe gününe 9,26 TL'den başlayan dolar, gün içerisinde 9,30 TL'lere kadar yükselmişti. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar 9,45 TL’den işlem görürken, euro ise 11 TL civarında hareket ediyor. İşte güncel döviz kurları…
Dolar, 9,30'dan 9,49 TL'ye yükselirken, euro ise 10,80 TL'den 11 TL'ye kadar tırmandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya düşürdü.
Merkez, önceki toplantısında beklentilerin aksine faizde 100 baz puan indirime gitmişti.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 17,63, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 13,91 seviyesinde oluştu.
TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı için yıllık manşet enflasyonu yüzde 19,58, çekirdek enflasyonu yüzde 16,98 olarak açıklamıştı.
Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı 18 Kasım'da yapılacak.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyordu.
AA Finans, 21 Ekim Perşembe günü yapılan PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini anımsatarak, karar öncesi ve sonrasında oynaklığın artabileceğini belirtmişti.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşmişti. Eylül ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.
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