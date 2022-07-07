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Merkez Bankası'nın rezverleri açıklandı

07.07.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Temmuz ile biten haftada 994 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın rezverleri açıklandı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azalarak 59 milyar 789 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Haziran'da 60 milyar 342 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 440 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 994 milyon dolar azalarak 101 milyar 936 milyon dolardan 100 milyar 942 milyon dolara düştü.

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